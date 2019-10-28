В Николаеве агрессивные контролеры довели девочку до нервного срыва: фото и детали скандала

В воскресенье, 27 октября, контролеры в троллейбусе требовали штраф с ребенка, доведя девочку до нервного срыва.

Об этом сообщает очевидица ситуации Мила Юрченко в группе "Николаев - лучший город" в Facebook.

Инцидент произошел в троллейбусе №6. В салон зашли контролеры и начали требовать предъявить билеты. Их внимание остановилось на 15-летней девочке, билет которой их не устроил. Вместе с ней две женщины-контролера вышли на остановке. Там они потребовали у ребенка оплатить штраф 60 гривен.

По словам Юрченко, женщины угрожали девочке, если она не заплатит, то они обратятся в колледж, где она учится, мотивируя тем, что билеты, на которых указана стоимость 3 гривны, уже не действительны.

Отмечают, что действие таких билетов заканчивается лишь 15 ноября. Размер штрафа составляет 100 гривен. Потому девочка вызвала полицию.

"Женщины вели себя очень агрессивно, оскорбляли ребенка, угрожали, говорили, что будут настаивать, чтобы ребенок прошел медицинский осмотр у психиатра, обзывали ее истеричкой. Именно это спровоцировало нервный срыв у ребенка и астматический приступ. Увидев это, женщины не вызвали скорой помощи, не помогли ребенку успокоиться, а включили телефон и начали снимать на видео. Мольбы ребенка не снимать ее были проигнорированы. После этого, женщины сели в следующий троллейбус, предупредив, что сфотографировали ее и поехали дальше, а ребенок остался на остановке ждать полицию", - написали в сети.

Также Юрченко напомнила, что девочка несовершеннолетняя, потому действия контролеров были незаконные. Фото контролеров опубликовали в интернете.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета возмутил инцидент с ребенком в маршрутке Киева, которого водитель выгнал из салона.