"Охотился" на путешественников автостопом: умер известный серийный убийца

В ночь на 27 октября в тюрьме умер 74-летний серийный убийца Иван Милат, который отбывал пожизненное заключение с 1996 года.

"Прославился" преступник серийными убийствами молодых людей, которые путешествовали по Австралии автостопом. Всего полиция смогла подтвердить его причастность к семи убийствам.

Свои убийства он совершал в начале 1990-х годов. Тела жертв были буквально изрезаны ножом, убийца оставлял более десяти резаных ран.

Следствие смогло доказать, что некоторые из жертв Милата умерли от полученных травм не сразу, у многих были признаки сексуального насилия. Почти все жертвы убийцы были спрятаны в кустах и накрыты папоротником и хворостом.

Интересно, что во всех местах убийства были обнаружены следы лагерей. Таким образом, Милат оставался с жертвами и после того, как убивал их.

22 мая 1994 года Милат был арестован у себя дома после того, как в полицию обратился мужчина, который выжил после нападения. В его доме нашли много оружия.

27 июля 1996 года Милата признали виновным в семи убийствах и приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Спустя год он совершил попытку побега, но его поймали. После этого он был переведен в тюрьму строгого режима.

Перед смертью убийца написал письмо, в котором попросил своих родственников не оплачивать его похороны, чтобы их оплатило государство. Также в нем он признался об убийстве еще троих женщин.

Напомним, что женщину, тело которой нашли 25 октября в Херсоне, убил и изнасиловал 44-летний мужчина.