Под Киевом в страшном ДТП погиб молодой парень: видео с места

29 октября в Васильковском районе столицы несовершеннолетний парень попал в смертельную автокатастрофу.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В результате ДТП парень получил травмы несовместимые с жизнью.

Как сообщал "Апостроф", 27 октября, под Хмельницком на автодороге "Житомир-Черновцы" столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген Кади" и грузовик "DAF". В результате ДТП погибла семья из трех человек, еще один ребенок получил травмы.

Также под Киевом в результате ДТП с участием легкового автомобиля погиб один человек. За рулем транспортного средства был пьяный подросток, который вез в салоне шесть пассажиров.