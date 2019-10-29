Россией пронесся мощный ураган: фото и видео последствий

28 октября в ряде регионов России пронесся мощный ураган, который повалил деревья, а те, в свою очередь, повредили линии электропередач.

По данным местных СМИ, непогода затронула Башкирию, Урал и Свердловскую область.

Так, в Екатеринбурге порывы ветра достигали скорости в 25 метров в секунду, здесь срывало крыши. Непогода повредила остановки общественного транспорта, на многие автомобили упали деревья.

При этом порывы ветра сопровождались дождем и мокрым снегом, в регионах многочисленные аварии на линиях электропередач. При этом синоптики не радуют: они обещают усиление ветра и метели.

Напомним, что южную Англию и Уэльс залили сильные дожди, которые вызвали потопы.