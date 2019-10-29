Стало известно о смерти боевика ДНР с позывным "Мрак", пытавшего украинских пленных: фото

28 октября в зоне проведения операции Объединенных сил скончался очередной боевик, который работал на пропагандистов Кремля и сепаратистские СМИ.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан, речь идет о Максиме Шишове с позывным "Мрак". Он скончался в результате смертельного ранения на передовой.

При этом офицер ВСУ добавил, что погибший имел отношение к пыткам пленных. Кроме того, он являлся куратором группы "Киберберкут".

По информации портала "Миротворец", погибшему был 51 год. Он являлся уроженцем Днепропетровской области. В прошлом он был офицером Службы безопасности Украины.

Напомним, что в воскресенье, 27 октября, на Донбассе был ликвидирован очередной боевик незаконных формирований – Станислав Засимец 1997 года рождения.