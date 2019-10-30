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В Днепре скандальный прокурор устроил ДТП с переворотом: опубликованы фото

среда, 30 октября 2019, 16:59
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В среду, 30 октября, в Днепре столкнулись два автомобиля, кроссовер Great Wall и Lexus: за рулем одного из них находился известный в городе прокурор.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

Авария произошла утром на Мануйловском проспекте. По предварительной информации, оба автомобиля двигались со стороны Слобожанского проспекта. От удара Lexus ЕS250 перевернулся на крышу. После ДТП водитель Lexus сразу снял номера автомобиля, а Great Wall скрылся с места аварии и был позже найден полицией.

Позже стало известно, что за рулем Lexus находился один из прокуроров Днепропетровской области, Андрей Дяченко. Авторы поста утверждают, что он якобы "пытался "подняться" в глазах нового начальства, фабрикуя и подтасовывая дела по ремонту Нового моста". Также со ссылкой на источники отмечается, что Дяченко был нетрезв.

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Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 30 октября в Киеве автомобиль BMW влетел в столб, от чего машину буквально разорвало на части.

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