"Прокатил" на капоте: в Днепре произошло опасное ЧП с пенсионером на митинге, видео

В Днепре во время митинга против повышения тарифов на централизованное отопление произошло ЧП: здесь водитель легкового автомобиля "прокатил" на капоте одного из участников акции.

Как пишут городские паблики в социальных сетях, едва не пострадал под колесами транспортного средства мужчина пожилого возраста.

На опубликованных кадрах видно, что водитель решил проехать через толпу митингующих, и провез на капоте одного из них.

Отметим, что из-за акции на левом берегу города образовался большой затор. Люди выступают против хитрой схемы повышения тарифов на тепло. Дело в том, что цену на отопления жителям подняли в два раза, что связано с тем, что подачу тепла переключили с Приднепровской ТЭС на газовые котельные.

Напомним, что появились подробности убийства на Заводской Набережной Днепра, где в результате пулевых ранений погиб 27-летний водитель внедорожника Mercedes ML 350.