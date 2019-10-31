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"Прокатил" на капоте: в Днепре произошло опасное ЧП с пенсионером на митинге, видео

четверг, 31 октября 2019, 13:48
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В Днепре во время митинга против повышения тарифов на централизованное отопление произошло ЧП: здесь водитель легкового автомобиля "прокатил" на капоте одного из участников акции.

Как пишут городские паблики в социальных сетях, едва не пострадал под колесами транспортного средства мужчина пожилого возраста.

На опубликованных кадрах видно, что водитель решил проехать через толпу митингующих, и провез на капоте одного из них.

Отметим, что из-за акции на левом берегу города образовался большой затор. Люди выступают против хитрой схемы повышения тарифов на тепло. Дело в том, что цену на отопления жителям подняли в два раза, что связано с тем, что подачу тепла переключили с Приднепровской ТЭС на газовые котельные.

Напомним, что появились подробности убийства на Заводской Набережной Днепра, где в результате пулевых ранений погиб 27-летний водитель внедорожника Mercedes ML 350.

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