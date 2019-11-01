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В Днепре водитель с тремя детьми превратил машину в груду металла: фото и видео момента ДТП

пятница, 01 ноября 2019, 12:39
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1 ноября в Днепре автомобиль BMW попал в серьезное ДТП на Набережной Победы, под Южным мостом. В момент столкновения в салоне, помимо водителя, находились трое детей.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", автомобиль врезался в бетонный столб.

Всех пострадавших детей доставили в областную детскую больницу на Космической ч травмами разной степени тяжести. Водитель отправился вместе с ними.

По предварительной информации, автомобиль двигался со стороны центра и в один из моментов не справился с управлением.

Напомним, что 31 октября на 205 км автодороги Житомир - Могилев-Подольский произошла страшная авария, в которой чудом удалось выжить водителю сгоревшего автомобиля.

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