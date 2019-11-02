Мать с маленьким ребенком попали в смертельное ДТП в Черкассах: опубликованы фото

В пятницу, 1 октября, в Черкассах в страшной автомобильной аварии погибла мама ребенка, который также пострадал в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла около 21:30 а перекрестке улиц Благовестная и Грушевского. Там автомобиль ВАЗ-2107 влетел в машину Skoda Octavia. В салоне ВАЗ находились водитель и мама с 4-летним ребенком. Женщина погибла на месте, а мужчину и ребенка госпитализировали с разными травмами. По данным патрульных, ребенок плакал и звал маму.

Также пострадали водитель и пассажир автомобиля Skoda. Детали аварии устанавливает следствие.

Как сообщал "Апостроф", 2 ноября в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошли три аварии с участием шести машин, а двое водителей сбежали с места ДТП.