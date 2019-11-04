Оставила послание перед смертью: в Сумах загадочно погибла студентка

В Сумах начали расследование загадочной смерти студентки 2001 года рождения, которая выпала из окна комнаты.

По данным местной прессы, пострадавшая была доставлена в больницу с политравмой и скончалась спустя 20 минут.

По данным полиции, девушка выпала из окна комнаты, где жила с еще одной девушкой. В своем компьютере погибшая оставила видеообращение, исходя из которого стало ясно, что студентка покончила жизнь самоубийством.

При этом в полиции решили проверить и другие возможные версии смерти девушки.

Открыто уголовное производство по ст. 115 ч. 1 (умышленное убийство).

Напомним, что появились ужасные подробности самоубийства женщины в Киеве, которая покончила с собой в пятницу, 25 октября, на глазах у собственного супруга.