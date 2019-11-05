Под Черновцами в пьяном ДТП погибла молодая девушка: фото

В понедельник, 4 ноября, в Черновицкой области произошло страшное ДТП, в котором погибла молодая девушка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария случилась в селе Хлевище. В полицию поступила информация, что авто марки ВАЗ влетело в дерево.

Как стало известно на месте, машиной управлял 18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и выехал на обочину, влетев в дерево.

В результате ДТП 22-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Еще три пассажира госпитализированы в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 4 ноября, в жутком ДТП в Киеве разбились два авто, погибли два человека, еще пять получили травмы.