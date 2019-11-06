Боевики понесли большие потери на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл детали

Во вторник, 5 ноября, боевики понесли большие потери на Донбассе - погибло двое человек, пятеро получили ранения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его словам, погибшие "служили" в 9-м отдельном мотострелковом полку.

В то же время в штабе Операции Объединенных сил (ООС) заявили, что 5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь в рядах бойцов ООС нет.

Как сообщал "Апостроф", за октябрь 2019 года боевики так называемых ДНР и ЛНР понесли тяжелые потери: убиты более чем 30 человек и около 60 человек ранены.