Мертвый ребенок и родители без сознания: под Черкассами произошло жуткое ЧП, видео

В Черкасской области произошла страшная трагедия: здесь в квартире нашли без сознания целую семью. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

Вечером у молодой семьи были гости, а на утром всем стало плохо, говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Вечером тревогу бить стал дедушка, который не мог дозвониться и отправился к молодой семье. Здесь он увидел, как без сознания отец с сыном лежали на кровати, а мать – в ванной.

Взрослые в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Шестилетний мальчик погиб.

Главная версия трагедии - отравление газом из-за газового котла. В свою очередь соседи отмечают ,что накануне семья угощалась грибами. Точную причину смерти установит экспертиза.

"Ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Христиновским ОП возбуждено уголовное производство. В настоящее время продолжается досудебное расследование", – рассказал и.о. руководителя Христиновского отделения полиции Сергей Елисеев.

Напомним, что более ста человек отравились после застолья на свадьбе, которая проходила в одном из сел на Буковине.