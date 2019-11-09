Под Киевом водитель на полной скорости влетел в грузовик: опубликованы фото страшного ДТП

В Боярке Киевской области ранним утром субботы, 9 ноября, произошла страшная авария.

Как пишет "Киев Оперативный" в социальных сетях, здесь водитель автомобиля Daewoo на полной скорости залетел под грузовик.

К счастью, водителю удалось выжить в этой страшной аварии, однако он получил травмы. Сейчас он находится в одной из больниц города.

"Неравнодушные граждане вытащили пассажира Daewoo с побитого авто. Госпитализированный", - говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.

По опубликованным фото видно, что автомобиль пострадавшего получил серьезные повреждения.

Напомним, что 8 ноября в Киеве произошло страшное ДТП: на улице Заболотного бетоновоз вылетел на встречную полосу и смял легковой автомобиль.