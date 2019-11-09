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Разведение сил в Петровском: появилось первое видео

суббота, 09 ноября 2019, 11:19
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Боевики так называемой "ДНР" сообщили о прибытии миссии ОБСЕ в поселок Петровское Донецкой области, где должно начаться разведение войск.

Как сообщают сепаратистские СМИ, наблюдатели прибыли сюда "для фиксации разведения сил и средств".

Также местные журналисты опубликовали кадры, на которых видно прибытие автомобилей международных наблюдателей.

Отметим, что Украина заявила о готовности начать разведение сил уже 8 ноября, при этом официального подтверждения от боевиков не получила. После этого было решено начать разведение сил 9 ноября.

Напомним, что украинские добровольцы, которые остались в населенном пункте Золотое Луганской области, где прошла процедура разведения войск, наглядно показали, как здесь ведут себя боевики.

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