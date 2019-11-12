В Киеве жестоко поиздевались над мужчиной, уснувшим на остановке: видео

В Киеве группа мужчин поиздевалась над спящим на остановке общественного транспорта человеком.

Как пишет сообщество "Киев Оперативный", инцидент произошел по улице Ивана Миколайчука, 4.

По данным столичного паблика, сперва спящего мужчину задули газовым баллоном, после чего его ограбили. Всего злоумышленников было двое.

На опубликованных кадрах в сети видно, что нападавшие завалили жертву на землю.

Также можно понять, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, при этом никакого сопротивления своим обидчикам он не оказывал.

Напомним, что в Киеве на Майдане Независимости оперативники задержали трех мужчин, которые вели себя подозрительно, оказалось, что ранее они ограбили магазин одежды.