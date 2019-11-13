Дело о хищениях на миллиард: суд принял решение по судьбе топ-чиновницы НБУ

Во вторник, 12 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал на 60 дней бывшего директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Аллу Шульгу в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд установил залоговую сумму для освобождения из-под стражи чиновницы в размере 15 миллионов гривен.

Также в САП заявили, что в производстве о завладении средствами для "VAB Банка" объявили подозрение восьми людям, среди которых - председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" и бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

Правление Национального банка возмущено вручением подозрения Писарук. По данным следствия, в октябре 2014 года "VAB Банк" обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз.

Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже - его ликвидировали.

Бывший владелец "VAB Банка" и председатель совета директоров "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк обратился к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом "остановить назначения виновных без всякого права на защиту".

Как сообщал "Апостроф", НАБУ и САП накануне похвалились потенциально одним из крупнейших "уловов" в борьбе с коррупцией, заявив о задержании семи подозреваемых в разворовывании 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка Украины.