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В Киеве устроили стрельбу по магазину: появились подробности и кадры с места

среда, 13 ноября 2019, 15:24
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В ночь на среду, 13 ноября, в Киеве неизвестные обстреляли витрину магазина обуви "Carlo Pazolini" на проспекте Победы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Город Киев".

Неустановленные лица повредили стекла витрины, а перед входом в магазин осталась надпись краской: "Москали".

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Как отмечается, характер повреждений стекла указывает на то, что было применено огнестрельное оружие.

Подробности происшествия устанавливаются. О пострадавших в инциденте информации нет.

Также сообщается, что установление личностей злоумышленников должно пройти быстро, поскольку на здании бывшего военторга много видеокамер наблюдения.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Дарницком районе Киева 11 ноября расстреляли мужчину. В результате нападения пострадавший получил два проникающих ранения в область груди.

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