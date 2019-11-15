Смертельные взрывы в Балаклее: генерал указал Минобороны на важнейшее решение

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж рассказал, что в Министерстве обороны должны сделать в первую очередь в связи с новыми смертельными взрывами в Балаклее, в результате чего погибли двое военных и еще пятеро получили ранения.

Своим мнением на этот счет он поделился в колонке на "Апострофе".

"Родственники погибших должны получить компенсацию - это решение должны принять в Минобороны уже сегодня", - сказал он.

По его словам, во многих странах это миллионы или сотни тысяч долларов США.

"У нас тоже должна быть серьезная компенсация - ее надо провести оперативно, без каких-либо задержек. Потому как по погибшим на Востоке люди часто обращаются ко мне - есть много вопросов и нареканий, что эти компенсации не выплачивают", - добавил генерал.

Подробнее о происшедшем ЧП, читайте в материале "Апострофа": Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв.