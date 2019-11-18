В России вспыхнул адский пожар на складах, гремят взрывы: фото и видео с места

На западе Москвы 18 ноября загорелись склады с газовым оборудованием. Только чудом удалось избежать жертв и пострадавших.

Как пишут российские СМИ, здесь были слышны звуки взрывов.

По предварительным данным, внутри взрывались кислородные и пропановые баллоны.

На место прибыли пожарные и спасатели.

По состоянию на 10:00 пожар ликвидировали. При этом точные причины возгорания пока установить не удалось.

Также в сети показали яркие кадры с места событий. Масштабы пожара действительно выглядят внушительно.

Напомним, что в субботу, 16 ноября, в Николаевской области возле станции Новокатериновка загорелся поезд, в котором ехали пассажиры.

Также "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 15 ноября, в Балаклее Харьковской области прогремело несколько взрывов, на территории города заметен густой дым.