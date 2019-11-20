Ломали пальцы и отрубали руки: появился жесткий ответ на призыв Сивохо "простить" ОРДЛО

Советник главы СНБО Сергей Сивохо оказался в центре внимания, после своего заявления о взаимодействии с жителями оккупированной территории Украины.

В сети активно обсуждают заявление Сивохо. Так, переселенец с Донбасса и журналист Кирилл Сазонов заявил, что украинцы не должны просить прощения у жителей ОРДЛО.

"То, что предлагает Сивохо – смена риторики, извиниться, простить, забыть… Он в самом деле думает, что мы забудем кровь, которую пролили люди? Люди, которым ломали пальцы, отрубали руки, пытали? Это не простится – ни через год, ни через два, ни через пять. Сам вопрос – готовы ли вы простить Донбасс – не очень корректен", – рассказал он.

Также Сазонов раскритиковал призывы советника СНБО упростить пропуск на КПВВ и вернуть пенсии жителям оккупированных территорий.

"У меня сложилось впечатление, что мы все должны прийти и извиниться, что мы, такие нехорошие люди из Донецка, из Киева, из Львова, напали на Донецк. На самом деле, это же неправда – была Россия, были ее союзники. Они виноваты, и не факт, что мы готовы их прощать. Нам извиняться не за что. А Сивохо хочет сделать удобные КПВВ, чтобы был пенсионный туризм, чтобы люди получали двойные пенсии там и здесь. Чтобы мы извинялись, говорили, что все понимаем, что в чем-то неправы. Он предлагает фактически признать Украине свою вину и извиняться перед Донбассом. Это дикий бред", – отметил он.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее Сивохо сделал неожиданное признание про оккупированный Донбасс.