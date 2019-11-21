Пассажиры были в шоке: пилот самолета случайно перепутал Киев с Москвой, видео

18 ноября на рейсе из Лондона в столицу Украины пилот авиакомпании Wizzair перепутал Киев с Москвой, когда обращался пассажирам при посадке.

Интересно, что рейс в Москву вылетал в одно и то же время вместе с киевским. Видеозапись происшествия опубликована на YouTube-канале Topfelya.

За кадром слышно, как пилот говорит пассажирам об успешной посадке в Москве, а уже спустя несколько секунд поправляет себя.

"Некоторые пассажиры, включая моих друзей, были в шоке в течение нескольких секунд. Они были полностью уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе. А ведь летели именно в Украину, чтобы посетить Государственный музей авиации им. Олега Антонова – один из крупнейших авиационных музеев, демонстрирующих советские технологии. Хорошо, что пилот вскоре исправил свою ошибку и принес извинения", – говорится в описании к видео.

Напомним, что в Харькове, в воскресенье, 17 ноября, пилот посадил самолет рейса Шарм-эль-Шейх – Харьков в условиях повышенной сложности.