Во Львове произошло ЧП с пассажирским самолетом: опубликовано фото

В аэропорту Львов произошло чрезвычайное происшествие

: здесь самолет съехал с полосы.

Речь идет о рейсе Стамбул-Львов, который не смог приземлиться в аэропорту "Львов". Также тут не смог совершить посадку и самолет из Египта, который полетел сразу в Киев.

Все было вызвано сложными погодными условиями. К счастью все пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет.

Уже к 11:20 аэропорт возобновил свою работу.

Пресс-служба аэропорта объяснила все сложными погодными условиями.

Напомним, что в аэропорту Одессы произошло ЧП с самолетом, который едва удалось посадить из-за сильного ветра.