Зато потушили: ассенизатор спас загоревшийся на дороге автомобиль, видео

В сети появилось видео, на котором ассенизатор на дороге помогает потушить загоревшийся автомобиль, поливая его из шланга содержимым цистерны.

Видео было опубликовано на Facebook-странице "НТВ".

Как сообщается в подписи к видео, инцидент произошел в российском городе Самара. Водителю пострадавшего BMW авторы поста пожелали "не разориться на освежителях".

В комментариях мнения пользователей по поводу "спасения" автомобиля разделились.

"Лучше бы сгорел", "Лучше так, чем сгорела бы дотла, и не в салоне ведь тушит", "Спасали как могли", "И смех и грех, а пожарнику респект", "Это к деньгам", "Ну, хоть так потушили", – пишут пользователи.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 ноября в городе Измаил Одесской области на ходу вспыхнуло авто полиции.