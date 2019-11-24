Пытали паяльной лампой: в Киеве похитили и жестоко издевались над мужчиной

В городе Переяслав Киевской области трое мужчин сперва похитили, а после пытали местного жителя.

По данным полиции, мужчина 1981 года рождения находился в гараже, когда внутрь вошли трое неизвестных в камуфляже и балаклавах и распылили в глаза пострадавшему вещество из газового баллончика.

После этого они бросили мужчину в багажник собственного автомобиля и вывезли потерпевшего в поле за городом, где его избивали и пытали паяльной лампой.

Пострадавший был доставлен в больницу с многочисленными ушибами, переломом челюсти и ожогами ног.

В нападении подозревается местный житель 1976 года рождения, который был задержан. Личности еще двух нападавших устанавливаются.

Напомним, что 22 ноября в 22:00 в Днепре пятеро мужчин в балаклавах избили общественных активистов Вирослава Цюпьяка и Владислава Мельничука.