Пытаются отрезать от поселка: бойцы ВСУ рассказали о новой подлости врага на Донбассе, видео

Оккупанты на востоке Украины пытаются отрезать украинских военных от села Зайцево, где активно работают вражеские снайперы.

По словам военных, недавно одному бойцу пуля разнесла пальцы и оторвала ухо.

"Снайпера заезжают буквально каждые две недели, российские в основном", - рассказал боец с позывным "Змей".

Снайперы ведут огонь из домов, которые давно пустуют, но официально это деревня.

"Дорогу простреливают. Можно сказать, что пытаются отрезать", - говорит боец по кличке "Кузя".

Всего в Зайцево живет чуть больше сотни человек: в основном это старики, которым некуда ехать.

Напомним, что в сети распространяют информацию о новой "измене" в ВСУ - якобы утвердили новую классификацию потерь на фронте.