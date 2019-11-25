Издевательства и конфликт из-за денег: всплыли детали загадочной гибели целой семьи в Запорожье

Соседи семьи, которую обнаружили мертвой в их квартире в Запорожье, рассказали о конфликтах среди родственников.

Об этом сообщает ресурс IPnews.

По их словам, глава семейства регулярно издевался над сыном, а мать "затягивала" в религиозную организацию. Отмечаю, ссылаясь на информацию в СМИ, что у 25-летнего сына супругов, которого нашли повешенным, произошел психический срыв. По словам правоохранителей, отец действительно постоянно издевался над ним, а мать хотела, чтобы он был членом религиозной организации. Но в то же время они подчеркивают, что преступление произошло не на религиозной почве, а из-за внутреннего конфликта в семье.

Опрошенные жители дома №23, где произошла трагедия, рассказали, что их мнения разделились.

"Одни предполагают, что причиной стал конфликт в семье и к убийству мог быть причастен сын супругов. Но те, кто немного знал эту семью, считают, что полиции следует проверить, не замаскированное ли это убийство, которое совершил посторонний человек. Ведь Вася был предпринимателем, занимался перевозками, мог иметь конфликты из-за денег", - рассказали соседи убитой семьи.

В полиции официально заявили, что у них в приоритете версия, согласно которой конфликт все же был внутрисемейным. В подтверждение говорят, что дверь в квартире была заперта изнутри.

"Криминального вмешательства извне не было", – сообщил нам начальник Запорожской облполиции генерал Николай Лушпиенко.

Напомним, 19 ноября в одной из запорожских квартир по улице Ладожской правоохранители обнаружили убитой всю семью. У 58-летней Оксаны было перерезано горло, у 60-летнего Александра - колото-резаные раны, а их 25-летний сын Василий был повешен.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Симферополе отчим пропавшей девочки признался в ее убийстве.