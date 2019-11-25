Под Киевом поймали банду с мачете во главе с "журналистом": фото и видео задержания

Полиция Киевской области задержала криминального авторитета и двух его "помощников" по подозрению в жестоком избиении битами мужчины в ночном заведении города Борисполь в конце ноября 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

"К совершению преступления причастна группа лиц, которые имеют влияние на криминогенную ситуацию в районе и в целом на территории Киевщины", - говорится в сообщении.

Самый старший из группы нападающих - ранее судимый 49-летний житель Борисполя, криминальный авторитет. У него обнаружили документ, который может быть удостоверением работника журнала "Власть и закон".

Его близкий друг-побратим и "правая рука" - неоднократно судимый 35-летний житель города Переяслав-Хмельницкий.

Третий фигурант - 34-летний житель Борисполя, который тоже влияет на криминогенную ситуацию.

В задержании злоумышленников принимали участие сотрудники криминальной полиции Киевщины, бойцы "Корд" и полка полиции особого назначения. Во время обысков в помещениях воров работники полиции обнаружили и изъяли различные ножи, металлическую биту, мачете.

По данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Всем мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления.





Правоохранители обратились с ходатайством об избрании для них меры пресечения - содержание под стражей.

Работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению преступлений на территории Киевской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция Киевской области поймала бандитов, которые похитили в столице семью с ребенком.