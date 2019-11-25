Сожгли авто и скрылись: выяснились новые детали о преступниках, устроивших взрыв в Харькове

В Харькове нашли автомобиль подозреваемых в покушении на адвоката, которые заложили взрывное устройство под его машину.

Об этом сообщает издание "Depo.Харьков".

Авто марки Opel Vectra предположительно злоумышленников нашли на пустыре в нескольких километрах от места взрыва. Его подожгли, а сами преступники скрылись.

Отмечают, что в настоящее время продолжается тление некоторых частей автомобиля Opel. Он сгорел полностью. Возле машины лежит предмет, который вероятно был использован для поджога.

На месте происшествия работают кинологи со служебными собаками.

Напомним, взрыв авто адвоката произошел 25 ноября на улице Чайковская. Взрыв прогремел после того, как водитель сел в машину. А в полиции отметили, что взрывное устройство подложили под авто, оставив его на асфальте.

Как сообщал "Апостроф", подорванный автомобиль в Харькове принадлежал адвокату Андрею Гагуну.