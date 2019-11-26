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В Киеве женщина за рулем авто устроила опасное ЧП с ребенком: фото

вторник, 26 ноября 2019, 12:19
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В Киеве женщина-водитель серьезно нарушила правила дорожного движения, из-за чего пострадал ребенок.

Как пишет паблик "Киев Оперативный", инцидент произошел на улице Колоса.

"Женщине, с детьми в авто, показалось, мало выехать с ул. Колоса на красный (перекресток) и она решила ещё больше сэкономить время и выехала на встречную для последующего поворота налево.

В результате задела ребенка на переходе, возле ЖК, не доезжая СБУ по ул. Максимовича", - говорится в сообщении.

О состоянии ребенка пока ничего неизвестно, в полиции занимаются расследованием.

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Напомним, что стало известно, что первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена Николая Кулебы в ДТП, которое произошло 24 ноября вблизи поселка Чабаны.

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