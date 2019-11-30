Задержание священника УПЦ МП с наркотиками в Запорожье: появилось заявление полиции

На иеромонаха московского патриархата Свято-Андреевского кафедрального собора Илиодора открыли уголовное дело.

В полиции подтвердили, что у него изъяли наркотическое средство весом около одного грамма, которое направили на исследования в Запорожский научно-криминалистический центр.

В отношении задержанного открыли производство по признакам ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, иеромонаха задержали при получении посылки, в которой в большом количестве находились амфетамин и метанамин.

Напомним, что в Днепре разгорелся скандал после того, как священник Украинской православной церкви не захотел причащать ребенка, крещенного в Православной Церкви Украины.