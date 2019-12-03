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В России автобус с украинцами попал в страшное ДТП, много пострадавших: фото

вторник, 03 декабря 2019, 14:06
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В Воронежской области (РФ) в результате аварии пассажирского автобуса пострадало 17 человек, 14 из которых - граждане Украины.

Как сообщила пресс-служба главка МВД по региону, авария произошла около 12:30 3 декабря.

По данным ведомства, 59-летний водитель междугороднего автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса. Всего в салоне находились 28 человек - все граждане Украины.

Автобус совершал рейс из Запорожья в Ростов-на-Дону. ДТП произошло в условиях снегопада.

Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо в средней степени тяжести, 10 - в легкой.

Напомним, что на юге Польши пьяные украинцы попали в серьезное ДТП на железнодорожном переезде.

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