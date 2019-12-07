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Возле метро в Киеве прогремел взрыв: фото и интересные подробности

суббота, 07 декабря 2019, 07:37
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6 декабря в Голосеевском районе Киева местные жители услышали звук, похожий на взрыв, который доносился с района между станциями метро Голосеевская и Васильковская.

Полиция установила, что взорвался автомобиль на улице Демеевская, 55. На место инцидента прибыли патрульная полиция, спасатели и взрывотехники.

Во дворе многоэтажки правоохранителей ждал водитель Honda, который рассказал, что парковался у дома и, сдавая назад, сзади машины что-то взорвалось.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Тем временем в полиции отмечают, что по предварительной информации, здесь детонировало некое взрывное устройство, которое было без разрушающего элемента.

Напомним, что в сети появилось видео обрушения жилого дома, в котором прогремел взрыв во вторник, 3 декабря, в поселке Яковлев Белгородской области.

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