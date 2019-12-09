Бросился в огонь спасать людей: в сети рассказали о настоящем герое в Одессе, фото

В спасении людей во время страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса принимали участие не только сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, но и люди без опыта, как Александр Трандафир.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Влад Антонов.

По его словам, мужчина повел себя как настоящий герой, о чем детальнее рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Простой оператор автовышки, который работает в КП "Горзелентрест", одним из первых прибыл на место пожара и был единственным, кто заехал на вышке во двор горящего дома, в результате чего спас несколько человеческих жизней.

"Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем! На фото именно он, его вышка и те условия, в которых он работал", - отметил Жеман.

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