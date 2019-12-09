Избил и начал душить: в Запорожье подросток жестоко поиздевался над школьницей, видео

В одной из школ города Запорожье школьник жестоко избил девочку.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Запорожье".

Подросток совершал насильственные действия на глазах у одноклассников. После избиения он начал душить девочку, долго не отпуская ее шею.

При этом все очевидцы спокойно смотрели на происходящее: кто-то снимал это на камеру, кто-то ел, другие просто наблюдали за действиями малолетнего садиста.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Как ранее сообщал "Апостроф", в городе Москва (Россия) педагог в школе для детей с нарушенным развитием издевалась над своими учениками.

Также в Киеве школьника из-за избиения одноклассника суд приговорил к наказанию в виде условного срока и выплате штрафа в размере 100 тысяч гривен.