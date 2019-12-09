На Закарпатье произошла резня в воинской части: первые подробности ЧП

В воинской части Ужгорода военный напал на своего сослуживца с ножом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Нападение совершил 31-летний мужчина, ударив ножом своего 52-летнего сослуживца. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Как выяснили правоохранители, у военнослужащих Вооруженных сил Украины по контракту возник конфликт. В разгар ссоры младший служащий нанес несколько ударов ножом своему старшему товарищу по службе.

По факту покушения на убийство в полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В отношении 31-летнего мужчины решается вопрос о задержании его в порядке ст. 208 УПК Украины. Выясняются детали и причины инцидента.

Как сообщал "Апостроф", в Кропивницком водитель жестко избил 55-летнего мужчину. Драка произошла из-за замечания о выброшенном на дорогу мусоре.