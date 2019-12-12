Связали женщину и выломали дверь: под Николаевом совершили дерзкий налет на сельсовет, фото

Под Николаевом в четверг, 12 декабря, трое неизвестных в масках ворвались в сельский совет, связали пенсионерку-сторожа и разгромили все внутри.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Злоумышленники приказали женщине молчать, потом выбили двери ко всем кабинетов, забрали 13 новых ноутбуков, которые сельсовет накануне получила, восемь упаковок офисной бумаги и убежали, передав приветствия сельскому голове", - говорится в сообщении.

Если преступников найдут, им за учиненный разбой грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства ЧП.

Как сообщал "Апостроф", следователи сообщили о подозрении в убийстве 48-летнему местному жителю, который совершил тройное убийство на автозаправочной станции в Николаеве.