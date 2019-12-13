Дама хорошо "припарковалась": сети повеселило забавное фото из Киева

В сети появилось фото, как в Киеве девушка припарковала свой внедорожник таким образом, что он разместился днищем прямо на бордюр.

Снимок был опубликован на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

На фото видно, как девушка, предположительно, хозяйка автомобиля, рядом с транспортом, который буквально застрял на бордюре между колесами, кому-то звонит.

Администраторы сообщества указали, что эпизод с парковкой произошел на окраине столицы.

"Дама хорошо припарковалась! Киев, улица Окружная", - отметили в публикации.

В комментариях под фото читатели страницы рассказали о похожих происшествиях и пошутили над ситуацией.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Яготин Киевской области из-за водителя-нарушителя произошел конфликт со стрельбой.