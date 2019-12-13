Под Черниговом много людей погибло в страшной аварии: видео и первые подробности

13 декабря в Черниговской области произошло жуткое смертельное ДТП, в котором погибли три человека.

Как сообщает в Facebook журналист Влад Антонов, страшная авария произошла в селе Петрово.

По информации журналиста, здесь ВАЗ протаранил Renault.

"Пристегнуты погибшие, к сожалению, не были. возможно им просто неудобен был ремень безопасности, ведь он мнет одежду и натирает молочные железы", - подписал кадры с места событий Антонов.

Причины смертельной аварии устанавливает полиция. На месте работают спасатели.

Напомним, что в селе Черноморка Одесской области 65-летний водитель Hyundai сбил 19-летнюю девушку на пешеходном переходе, в результате чего она скончалась на месте от полученных травм.