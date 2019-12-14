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Пропагандистка Путина попробовала обмануть украинских пограничников: что из этого вышло

суббота, 14 декабря 2019, 16:50
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Утром 14 декабря украинские пограничники не пропустили в Украину журналистку российского телеканала НТВ Александру Тонких, о чем сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы", - говорится в сообщении.

Как заявила гражданка во время осмотра, на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. После этого украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман.

Напомним, что 2 декабря в 5 километрах от польского города Грубешов, микроавтобус с шестью украинцами на скорости съехал в кювет и перевернулся.

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