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В Лондоне жестоко убили 28-летнего украинца: опубликованы фото и детали трагедии

вторник, 17 декабря 2019, 20:23
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В ночь с пятницы на субботу, 14 декабря, в северо-западной части Лондона умер от ножевого ранения 28-ми летний Дмитрий Балабан.

Об этом сообщает Evening Standart.

Балабан был жителем с. Ланчин, Надвирнянского района Ивано-Франковской области.

Фото: Дмитрий Балабан

Подозревают в убийстве 23-летнего Владимира Головацкого. Его арестовали утром 15 декабря, он остается под стражей по обвинению в убийстве.

Фото: Владимир Головацкий

Напомним, что в Ровенской области 18-летний юноша нанес смертельные удары 90-летнему пенсионеру, который отказался занимать ему деньги. О преступлении парень сам рассказал соседям, после чего ждал приезда правоохранителей.

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