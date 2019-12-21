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Что стало причинами трагедии в Одессе: власти сделали важное заявление

суббота, 21 декабря 2019, 12:45
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Правительственная комиссия по расследованию пожара в одесском колледже озвучила главную причину возгорания, в результате которого погибли 16 человек. По информации премьер-министра Украины Алексея Гончарука, пожар возник в результате воспламенения бытового электрического оборудования на третьем этаже здания.

В своем Telegram-канале премьер отметил, что после этого пламя распространилось по всему зданию.

"Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - говорится в сообщении.

Также премьер отметил, что причинами трагедии стало халатное отношение руководства и персонала учебного заведения к противопожарной безопасности.

"Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд. Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", - отметил Гончарук.

Напомним, что руководство ГСЧС Украины приняло решение об увольнении генерал-майора службы гражданской защиты Виктора Федорчака с должности руководителя подразделения ведомства в Одесской области.

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