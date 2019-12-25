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Боевики сбили на Донбассе "птичку" украинских журналистов: фото

среда, 25 декабря 2019, 17:59
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В Донецкой области российские незаконные вооруженные формирования сбили квадрокоптер журналистов Украины.

Об этом сообщают в сепаратистском Telegram-канале Inside Donetsk.

Инцидент произошел под городом Горловка. Там боевики выстрелили из оружия и попали в дрон.

"Квадрик с логотипом украинского телеканала ICTV сбит под Горловкой нашими (боевики - ред.) ПВО", - написали в сети.

Напомним, ранее украинские бойцы из батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Нацгвардии сбили на Донбассе российский беспилотник "Элерон".

Как сообщал "Апостроф", в октябре над оккупированным российскими боевиками Луганском в небе патриоты Украины устроили дерзкую акцию. Неизвестные сбросили листовки над оккупированным РФ Луганском с помощью дрона. Отмечают, что оккупанты не смогли сбить квадрокоптер в небе.

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