Боевики сбили на Донбассе "птичку" украинских журналистов: фото

В Донецкой области российские незаконные вооруженные формирования сбили квадрокоптер журналистов Украины.

Об этом сообщают в сепаратистском Telegram-канале Inside Donetsk.

Инцидент произошел под городом Горловка. Там боевики выстрелили из оружия и попали в дрон.

"Квадрик с логотипом украинского телеканала ICTV сбит под Горловкой нашими (боевики - ред.) ПВО", - написали в сети.

Напомним, ранее украинские бойцы из батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Нацгвардии сбили на Донбассе российский беспилотник "Элерон".

Как сообщал "Апостроф", в октябре над оккупированным российскими боевиками Луганском в небе патриоты Украины устроили дерзкую акцию. Неизвестные сбросили листовки над оккупированным РФ Луганском с помощью дрона. Отмечают, что оккупанты не смогли сбить квадрокоптер в небе.