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В Киеве пьяный неадекват устроил кровавую резню из-за парковки: фото

понедельник, 30 декабря 2019, 11:40
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В Голосеевском районе Киева на улице Васильковская, 27, возник конфликт между водителем автомобиля и другими жильцами дома, в ходе которого неадекват ударил мужчину ножом.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор", инцидент произошел вечером 29 декабря.

Здесь мужчина-водитель ВАЗ припарковал автомобиль посреди двора, что не понравилось жительнице дома. За женщину заступился другой мужчина, который в ходе драки получил ножевое ранение в область грудной клетки.

Сам нападавший после своих действий сел в автомобиль и уехал.

Автомобиль оперативно разыскали полицейские. Выяснилось, что он стоял через несколько домов от места происшествия. Сам водитель скрылся.

Позже злоумышленника все же поймали. По данным полицейских, у него были явные признаки алкогольного опьянения, но задержанный свою вину отрицал.

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Напомним, что в сети появились подробности ужасной смерти парня, который погиб 20 декабря, в парке "Юность", по проспекту Леся Курбаса.

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