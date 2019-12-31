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В России разгорелся громкий скандал из-за издевательств над детьми в санатории: видео

вторник, 31 декабря 2019, 03:15
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В российском Красноярске за оскорбления детей наказали сотрудников детского противотурберкулезного санатория "Пионерская речка". В данный момент они отстранены от работы.

Как пишут российские издания, об этом сообщает региональное управление Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что о факте оскорблений уже сообщили в прокуратуру.

По данным российской прессы, широкую огласку инцидент получил после того, как в сети опубликовали кадры, на которых запечатлено хамское поведение сотрудников санатория.

Напомним, что в российском городе Омск 35-летний Сергей Казаков так издевался над своим пасынком, что ребенку понадобилась срочная операция - в колени мальчика вросла гречка, на которой его заставлял стоять отчим.

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