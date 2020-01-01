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На военном полигоне под Николаевом случился серьезный пожар: есть пострадавшие

среда, 01 января 2020, 19:05
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Утром во вторник, 31 декабря, на военном полигоне Широкий лан произошел пожар, в результате которого несколько военнослужащих пострадали: один из них оказался в реанимации.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Новости Н".

По словам свидетелей, пожар возник ранним утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады. Огонь быстро перекинулся на соседние палатки. Сами военные с возгоранием справиться не смогли, пришлось вызывать спасателей ГСЧС. Совместными усилиями огонь потушили.

В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны. С многочисленными ожогами лица и конечностей, военнослужащего доставили в Николаевский военный госпиталь, где он был помещен в реанимацию. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 декабря в Киеве произошел масштабный пожар, в результате чего загорелась церковь.

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