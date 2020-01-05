На Донбассе 27-летний боевик самоликвидировался в новогоднюю ночь: фото

На оккупированной части Донбасса самоликвидировался очередной боевик. Погибшим оказался Кирилл Сугань 1992 года рождения.

Как пишет в социальных сетях офицер ВСУ Анатолий Штефан, боевик самоликвидировался 1 января в результате трагического случая.

По уточненным данным, во время празднования Нового года сторонник незаконных вооруженных формирований отравился угарным газом.

О погибшем известно, что он является уроженцем Донецка. Информация о нем доступна на сайте "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", украинские военные показали, как боевики на Донбассе, сами того не предполагая могут стать "грузом 200".

Также ранее на Донбассе ликвидировали российского наемного боевика Виталия Коломийцева по кличке "Пумба".