RU  UA  EN

воскресенье, 5 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

5 января

13:37
Деньги уже на счетах: в Украине сделали важное уточнение по транзиту газа из России
08:13
Когда будет индексация пенсий в 2020 году: сроки и размер выплат

4 января

17:30
В Украине увеличили размер алиментов: сколько теперь надо выплачивать

3 января

11:49
В партии "Слуга народа" сделали громкое заявление о повышении пенсионного возраста
10:35
Гривну ждут резкие перепады: появился прогноз курса валют на 2020 год
09:21
Что происходит с гривной в январе: курс валют от НБУ

2 января

22:01
Гривна-спасительница: появилась забавная инфографика с прогнозом до 2026 года
12:36
В Украине повысят зарплаты учителей: сколько будут получать педагоги
08:57
Что происходит с курсом доллара после Нового года: данные от Нацбанка
08:25
Есть риски: в "Нафтогазе" сделали неожиданное заявление по контракту на транзит с "Газпромом"
07:59
Когда в 2020 году будут повышать пенсии в Украине: сроки и размер выплат
02:05
Что будет с зарплатами и курсом гривны в 2020 году: озвучен прогноз
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове пьяный неадекват попал в ДТП и устроил драку с "копами": фото

воскресенье, 05 января 2020, 19:14
переглянути новину українською

В субботу, 4 декабря, в Харькове столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos: один из водителей оказался пьян и вел себя агрессивно.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

61-летний водитель Lanos в результате аварии вылетел из машины. 34-летний водитель Volkswagen пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали прохожие.

Оба водителя получили телесные повреждения. Однако 34-летний мужчина не шел на контакт с медиками, вел себя агрессивно, поэтому обоих пострадавших доставили в больницу в сопровождении патрульных.

Как отмечают в пресс-службе, в приемном отделении пьяный водитель начал бросаться в драку с патрульными, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения.

Правоохранители начали уголовное производство. Виновникам грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", на трассе Киев – Чоп во Львовской области в дорожной аварии погиб маленький ребенок.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Наркотический угар в армии и "фашисты" с минометами в Киеве: чем боевики пугают жителей Донбасса перед Новым годом

Громкие задержания по делу Шеремета: главные тезисы брифинга МВД с участием Зеленского и Авакова

Задыхались в дыму и молили о помощи: что известно о погибших в жутком пожаре в Одессе, фото

Спасатели работали всю ночь: что сейчас на месте адского пожара в Одессе и есть ли шансы найти живых

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: