В Харькове пьяный неадекват попал в ДТП и устроил драку с "копами": фото

В субботу, 4 декабря, в Харькове столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos: один из водителей оказался пьян и вел себя агрессивно.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

61-летний водитель Lanos в результате аварии вылетел из машины. 34-летний водитель Volkswagen пытался скрыться с места ДТП, но ему помешали прохожие.

Оба водителя получили телесные повреждения. Однако 34-летний мужчина не шел на контакт с медиками, вел себя агрессивно, поэтому обоих пострадавших доставили в больницу в сопровождении патрульных.

Как отмечают в пресс-службе, в приемном отделении пьяный водитель начал бросаться в драку с патрульными, в результате чего один из полицейских получил телесные повреждения.

Правоохранители начали уголовное производство. Виновникам грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Все обстоятельства устанавливаются.

Как ранее сообщал "Апостроф", на трассе Киев – Чоп во Львовской области в дорожной аварии погиб маленький ребенок.