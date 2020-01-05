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В Италии автомобиль на скорости снес группу туристов, много погибших: первые данные о ЧП

воскресенье, 05 января 2020, 10:10
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В ночь на воскресенье, 5 января, в Италии автомобиль въехал в группу туристов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Трагедия произошла в автономной провинции Больцано в коммуне Брунико на севере страны. Район, где произошел наезд, расположенный неподалеку от австрийской границы и известен своими лыжными курортами. Там авто влетело в группу туристов из 17 человек. В результате ДТП на месте погибли шестеро людей. Также несколько человек получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

В полиции отметили, что, вероятно, погибшие являются гражданами Германии. Водитель автомобиля выжил, полиция расследует, как произошла авария. Также проводится идентификация жертв.

Немецкое министерство иностранных дел пока не прокомментировало эту трагедию.

Как сообщал "Апостроф", на Новообуховской трассе под Киевом в ночь на воскресенье, 5 января, автомобиль Renault Logan врезался в отбойник и разлетелся пополам. В сети удивляются, как в жуткой аварии выжил водитель.

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