На Донбассе самоликвидировались два молодых боевика ДНР: фото

В субботу, 4 января, на оккупированной территории Донбасса погибли двое членов незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он разместил скриншот сообщения об их гибели, которое было опубликовано одним из подконтрольных боевикам ресурсов. В нем называются имена погибших: Алексей Алексеенко по кличке "Пленный" и Николай Кульбида по кличке "Колючий".

"Они были друзьями и погибли вместе", – говорится в сообщении. Причина гибели боевиков не называется.

Блогер, в свою очередь, пишет, что погибшие подорвались на собственном взрывном устройстве из-за нарушения мер безопасности.

"Российское командование пытается скрыть факт подрыва в ППД и обвинить в их гибели подразделения ОС", – пишет Штефан.

Как ранее сообщал "Апостроф", в штабе ООС подсчитали потери, которые понесли на Донбассе боевики в прошедшем 2019 году.