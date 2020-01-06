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На Донбассе самоликвидировались два молодых боевика ДНР: фото

понедельник, 06 января 2020, 05:10
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В субботу, 4 января, на оккупированной территории Донбасса погибли двое членов незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Он разместил скриншот сообщения об их гибели, которое было опубликовано одним из подконтрольных боевикам ресурсов. В нем называются имена погибших: Алексей Алексеенко по кличке "Пленный" и Николай Кульбида по кличке "Колючий".

"Они были друзьями и погибли вместе", – говорится в сообщении. Причина гибели боевиков не называется.

Блогер, в свою очередь, пишет, что погибшие подорвались на собственном взрывном устройстве из-за нарушения мер безопасности.

"Российское командование пытается скрыть факт подрыва в ППД и обвинить в их гибели подразделения ОС", – пишет Штефан.

Как ранее сообщал "Апостроф", в штабе ООС подсчитали потери, которые понесли на Донбассе боевики в прошедшем 2019 году.

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